Hayır Çarşısı, Safranbolu'nun gülen yüzü olmaya devam ediyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hayır Çarşısı, belediye ve hayırsever vatandaşların bağışları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Hayırsever Safranbolu halkının destekleri ve belediye tarafından başlatılan 'Kış Gelmeden Sen Gel' kampanyası ile 20 tonun üzerinde kömür desteği, 2022 yılında iki katına çıkan nakdi destek ve kumanya yardımlarının yanı sıra ev eşyası ile çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu halkının ananelerine bağlı, iyilik geleneklerini sürdüren bir kent olduğunun altını çizen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, böyle güzel bir kentte yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hayır Çarşısının yeni yüzü ile çok daha kaliteli hizmet verdiğini kaydeden Başkan Köse, "Kış ayları gelmeden önce başlattığımız kampanya ile pek çok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ısınmasına yine hayırsever halkımızın katkıları ile destek olduk. Yaşam şartlarının her geçen gün zorlaşması karlısında nakdi yardımlarımızı iki katına çıkarttık. Bununla birlikte 60'ın üzerinde ihtiyaç sahibi ve Covid-19'a yakalanan vatandaşımıza da sıcak yemek desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Köse, Hayır Çarşısı'nın çalışmalarında destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederken, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - KARABÜK