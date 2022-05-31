Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı

31.05.2022 14:48
Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde hayırsever aile Gündoğan Mahallesi'nde bulunan arsalarını Köşk Belediyesi'ne bağışladı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hayırsever aile Gündoğan Mahallesi'nde bulunan arsalarını Köşk Belediyesi'ne bağışladı. Köşk Tapu Müdürlüğünde gerçekleşen törende Gündoğan Muhtarı Şuayip Çelik ile birlikte arsa sahipleri, arsa tapusunu Köşk Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Abdullah Caymaz ve Muhtarlık İşleri Müdürü Özgür Değer'e teslim etti.

Belediyenin, vatandaşa hizmet için her kulvarda canla başla mücadelesine bir katkı da kendilerinin vermek istediklerini belirten hayırsever Aygören ailesi, Gündoğan mahallesindeki arsalarını bağışladıklarını ve özverili çalışmalarından dolayı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e her zaman destek olduklarını belirtti.

Yapılan her bağışın Köşk için örnek bir davranış olduğunun altını çizen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise "Hemşehrilerimizin yapmış oldukları her bağışı önemsiyor ve yerinde yapılacak hizmetlerle taçlandırmak istiyoruz. Bu bağışlar, halkımızın bize ve belediyemize olan güveninin gösteren birer örnek. Bu bağışlarla gelecekte Köşk'ün estetiğine, güzelliğine değer katacak işlerin inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulacak projelere imza atacağız. Yaptıkları bağıştan dolayı Aygören ailesi ve hissedarlarına şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Belediyeye yapılan bağışın mahalle için önemli ve örnek bir davranış olduğunu söyleyen Gündoğan muhtarı Şuayip Çelik, arsa bağışıyla mahallede güzel işlere yapılacağını söyleyerek, arsa bağışına vesile olan ailelere teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı
Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Dünya Sigarasızlık Günü'ne özel açıklama: Her yıl 7 milyonun üzerinde insan ölüyor Dünya Sigarasızlık Günü'ne özel açıklama: Her yıl 7 milyonun üzerinde insan ölüyor Döşemealtı'nda Yol Çalışmaları Devam Ediyor Döşemealtı'nda Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Nuri Güler, Muhtarlık, Aydın, imar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir mi? Merakla yarınki karar duruşması bekleniyor
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 15:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement