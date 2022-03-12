Hayırsever desteği ile engelli aracına yeniden kavuştu - Son Dakika
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Hayırsever desteği ile engelli aracına yeniden kavuştu

12.03.2022 09:52
Hayırsever desteği ile engelli aracına yeniden kavuştu

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 ay önce park halindeki aracı gözleri önünde yanan engelli Cabbar Söğüt, Kozanlı hayırseverlerin desteği ile yeniden aracına kavuştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 ay önce park halindeki aracı gözleri önünde yanan engelli Cabbar Söğüt, Kozanlı hayırseverlerin desteği ile yeniden aracına kavuştu.

Yemek almak için Kozan Belediyesi Aşevi'ne giderken kullandığı 01 Y 7913 plakalı engelli aracı, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanan Cabbar Sögüt için hayırseverler harekete geçti. Türk Kızılayı Kozan Şubesi ve Beyaz Ay Kozan Şubesi, hayırseverlerin destekleri ile Cabbar Söğüt'e yeni engelli araç alarak teslim etti.

Kozan Kızılay Şube Başkanı Oğuz Cengiz ve Türkiye Bayaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal hayra vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, yeni aracına kavuşan Cabbar Söğüt ise kampanyaya katkıda bulunan tüm hayırseverlere ve Kozan Kaymakamlığına teşekkür etti. - ADANA

Hayırsever desteği ile engelli aracına yeniden kavuştu

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Engelli, Adana, Söğüt, Kozan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever desteği ile engelli aracına yeniden kavuştu - Son Dakika


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