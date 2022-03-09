Hayırsever iş adamından 1000 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika
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Hayırsever iş adamından 1000 aileye gıda kolisi yardımı

09.03.2022 09:19
Hayırsever iş adamından 1000 aileye gıda kolisi yardımı

32 ülkeden fazla ülkede iş yapan ve Türkiye'ye taşınarak çalışmalarını ülkemizden yürüten hayırsever iş adamı Burkay Kaplan, ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

32 ülkeden fazla ülkede iş yapan ve Türkiye'ye taşınarak çalışmalarını ülkemizden yürüten hayırsever iş adamı Burkay Kaplan, ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Ekonomik anlamda geçinmekte sıkıntı çeken, işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen, yardıma muhtaç aileler için harekete geçen iş adamı Burkay Kaplan, ailesinin tespit ettiği ya da sosyal medya aracılığı ile kendisine bildirilen bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu. ABD yatırımları olan genç yatırımcı Kaplan, Türkiye'deki ailelere her yıl düzenle olarak yaptığı yardımları bu yılda sürdürmeye devam etti.

Türk iş adamı Burkay Kaplan, ABD'de iş alanında verilen Miami Synchronicity 2020 Yıllık Toplantı ve Anahtar Töreni'nin 6'ncısı olan ve yaklaşık 400 davetlinin katıldığı törende "En iyi iş adamı" ödülünü almıştı. - DENİZLİ

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İş Adamı, Türkiye, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever iş adamından 1000 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika


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