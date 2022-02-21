Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Köyceğiz Mahallesi Camii, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle yıllar sonra minaresine kavuştu.

Cami İmam-Hatibi Sait Kerim Pınarcı ile Mahalle Muhtarı Arıkan Daşgın' ın girişimleriyle başlatılan caminin minare yapımı, hayırseverlerden Duran Erbay, Bayram İlik, Alim Seler, Sinan Çoşkun ve Bekir Duran'ın yardımlarıyla inşaatı, ışıklandırması ve ses sistemi tamamlanan minareden ezanlar yükselmeye başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz İmam-Hatip Kerim Pınarcı ile birlikte hayırseverleri hanelerinde ziyaret ederek her bir hayırsevere ayrı ayrı teşekkür etti. Ziyarette Müftü Karagöz; "Camilerimiz İslam beldelerinin nişanesi ve ülkemizin tapusudur. Minaresinden halısına, şadırvanından onarım ve tadilatına varıncaya kadar camilerimizin imar ve ihyasıyla ilgilenen, yardım eden destek olan müminlerin amel defterlerinin kapanmayacağını belirterek yaptıkları hayır ve yardımların sadaka-i cariye olarak devam edeceğini" ifade etti.

Ziyaretlerin sonunda Müftü Ahmet Karagöz hayırseverlere yardımlarından dolayı plaket takdim edip, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti. - MUĞLA