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Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu - Son Dakika

Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu

21.02.2022 12:02
Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Köyceğiz Mahallesi Camii, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle yıllar sonra minaresine kavuştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Köyceğiz Mahallesi Camii, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle yıllar sonra minaresine kavuştu.

Cami İmam-Hatibi Sait Kerim Pınarcı ile Mahalle Muhtarı Arıkan Daşgın' ın girişimleriyle başlatılan caminin minare yapımı, hayırseverlerden Duran Erbay, Bayram İlik, Alim Seler, Sinan Çoşkun ve Bekir Duran'ın yardımlarıyla inşaatı, ışıklandırması ve ses sistemi tamamlanan minareden ezanlar yükselmeye başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz İmam-Hatip Kerim Pınarcı ile birlikte hayırseverleri hanelerinde ziyaret ederek her bir hayırsevere ayrı ayrı teşekkür etti. Ziyarette Müftü Karagöz; "Camilerimiz İslam beldelerinin nişanesi ve ülkemizin tapusudur. Minaresinden halısına, şadırvanından onarım ve tadilatına varıncaya kadar camilerimizin imar ve ihyasıyla ilgilenen, yardım eden destek olan müminlerin amel defterlerinin kapanmayacağını belirterek yaptıkları hayır ve yardımların sadaka-i cariye olarak devam edeceğini" ifade etti.

Ziyaretlerin sonunda Müftü Ahmet Karagöz hayırseverlere yardımlarından dolayı plaket takdim edip, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti. - MUĞLA

Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu
Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu
Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu
Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu

YORUMLAR
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Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Köyceğiz, Hisarcık, Karagöz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu - Son Dakika


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