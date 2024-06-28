Haymana\'da Güvenlik Zafiyeti Oluşturan Metruk Yapılar Yıkılacak

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Haymana Belediyesi ve Haymana Kaymakamlığı iş birliğiyle güvenlik zafiyeti oluşturan ve zararlı alışkanlıklara zemin hazırlayan, çevreye zarar verdiği tespit edilen metruk yapılar yıkılacak.

Haymana Kaymakamlığı'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, güvenlik açığı oluşturduğu ve çevreye zarar verdiği belirlenen metruk yapıların yıkılması kararı alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen yapılar yerinde incelendi.

"İlçemizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Haymana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ile yasal prosedürleri tamamlayarak yıkım işlemlerine başlayacak.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yaptığı açıklamada, Haymana'nın Ankara'nın en güvenli bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Haymana'yı daha güvenli ve estetik bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını belirten Koç, "Haymana Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak metruk yapıların yıkımı ile ilgili bir çalışma yapacağız. Mahallelerimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıkların önüne geçmek amacıyla ilçemizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA