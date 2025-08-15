Haymana\'da Ücretsiz Şehir İçi Otobüs Seferleri Başladı

Haymana'da şehir içi otobüs seferleri bugün başlıyor. Belediye tarafından ücretsiz olarak sunulacak hizmet, sanayi, hastane ve TOKİ gibi bölgelere düzenli ulaşım sağlayacak.

Haymana'da uzun süredir gündemde olan şehir içi ulaşım sorununun çözümü yönünde atılan adımlar sonuç verdi. Haymana Belediyesi tarafından başlatılan toplu taşıma projesi kapsamında şehir içi otobüsler, bugün itibarıyla seferlerine başlayacak.

Servisler ücretsiz olacak

Belediye, şehir içi ulaşım hizmetinin kamu yararı gözetilerek tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan bu hizmet, özellikle dar gelirli kesimler için önemli bir katkı sağlayacak.

İlk sefer Başkan Koç'tan

Dolmuşlardan birinin direksiyonuna geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Hemşehrilerimizin yıllardır yaşadığı ulaşım sorununa çözüm üretmek için çıktığımız yolda önemli bir aşamaya geldik. Cuma günü ilk seferimizi başlatıyoruz. Bu, Haymana'da şehir içi ulaşımın kurumsallaşması yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Üstelik servislerimiz tamamen ücretsiz olacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Güzergah bilgileri

İki hat üzerinde çalışacak otobüsler, yarım saat aralıklarla servis yapacak. Seferler saat 08.00'da başlayıp akşam 20.30'a kadar devam edecek.

Hat 1 güzergahı (Mavi Güzergah) Kent Meydanı, Kapalı Çarşı, Belediye, Seyran Kaplıcası, Konutlar, TOKİ 1. Etap, Yurt, Hastane olarak belirlendi.

Hat 2 (Kırmızı Güzergah) ise Medrese Kaplıcası, Pazaryeri, Atatürk Ortaokulu, Belediye, Seyran Kaplıcası, Hastane, Sanayi, TOKİ 2. Etap şeklinde olacak.

Yeni ulaşım sistemi, özellikle Aile Sağlığı Merkezi, Millet Bahçesi ve TOKİ 2. Etap gibi yakın zamanda açılması beklenen yeni yaşam alanlarına erişimi kolaylaştıracak. Belediye yetkilileri, vatandaşların talepleri doğrultusunda güzergah ve saatlerde düzenlemeler yapılabileceğini de belirtti. - ANKARA