Haymana'da Ücretsiz Şehir İçi Otobüs Seferleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Haymana'da Ücretsiz Şehir İçi Otobüs Seferleri Başladı

Haymana\'da Ücretsiz Şehir İçi Otobüs Seferleri Başladı
15.08.2025 14:07  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haymana Belediyesi, şehir içi ulaşım sorununu çözmek amacıyla ücretsiz otobüs seferlerine başladı. Başkan Levent Koç, ilk seferi gerçekleştirdi ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projeyi tanıttı.

Haymana'da şehir içi otobüs seferleri bugün başlıyor. Belediye tarafından ücretsiz olarak sunulacak hizmet, sanayi, hastane ve TOKİ gibi bölgelere düzenli ulaşım sağlayacak.

Haymana'da uzun süredir gündemde olan şehir içi ulaşım sorununun çözümü yönünde atılan adımlar sonuç verdi. Haymana Belediyesi tarafından başlatılan toplu taşıma projesi kapsamında şehir içi otobüsler, bugün itibarıyla seferlerine başlayacak.

Servisler ücretsiz olacak

Belediye, şehir içi ulaşım hizmetinin kamu yararı gözetilerek tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan bu hizmet, özellikle dar gelirli kesimler için önemli bir katkı sağlayacak.

İlk sefer Başkan Koç'tan

Dolmuşlardan birinin direksiyonuna geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Hemşehrilerimizin yıllardır yaşadığı ulaşım sorununa çözüm üretmek için çıktığımız yolda önemli bir aşamaya geldik. Cuma günü ilk seferimizi başlatıyoruz. Bu, Haymana'da şehir içi ulaşımın kurumsallaşması yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Üstelik servislerimiz tamamen ücretsiz olacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Güzergah bilgileri

İki hat üzerinde çalışacak otobüsler, yarım saat aralıklarla servis yapacak. Seferler saat 08.00'da başlayıp akşam 20.30'a kadar devam edecek.

Hat 1 güzergahı (Mavi Güzergah) Kent Meydanı, Kapalı Çarşı, Belediye, Seyran Kaplıcası, Konutlar, TOKİ 1. Etap, Yurt, Hastane olarak belirlendi.

Hat 2 (Kırmızı Güzergah) ise Medrese Kaplıcası, Pazaryeri, Atatürk Ortaokulu, Belediye, Seyran Kaplıcası, Hastane, Sanayi, TOKİ 2. Etap şeklinde olacak.

Yeni ulaşım sistemi, özellikle Aile Sağlığı Merkezi, Millet Bahçesi ve TOKİ 2. Etap gibi yakın zamanda açılması beklenen yeni yaşam alanlarına erişimi kolaylaştıracak. Belediye yetkilileri, vatandaşların talepleri doğrultusunda güzergah ve saatlerde düzenlemeler yapılabileceğini de belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Levent Koç, Belediye, Haymana, Ulaşım, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haymana'da Ücretsiz Şehir İçi Otobüs Seferleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
09:42
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
18:35
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 14:15:18. #7.11#
SON DAKİKA: Haymana'da Ücretsiz Şehir İçi Otobüs Seferleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.