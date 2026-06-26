Hayrabolu\'da Biçerdöver Denetimleri Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2026 yılı hasat sezonuyla birlikte başlayan biçerdöver denetimleri devam ediyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen denetimlerde, hasat sırasında dane kayıplarının önlenmesi, ürün kalitesinin korunması ve üreticilerin emeğinin en verimli şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, biçerdöver kontrollerinin hasat sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirterek, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve verim kaybının önlenmesi amacıyla sahada gerekli kontrollerin titizlikle yapıldığını ifade etti.

Evin, tüm üreticilere bereketli, verimli ve kazasız bir hasat sezonu diledi. - TEKİRDAĞ