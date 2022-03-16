Hayvan Hakları Komisyonunu ağırladı - Son Dakika
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Hayvan Hakları Komisyonunu ağırladı

16.03.2022 10:42
Hayvan Hakları Komisyonunu ağırladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Barosu Hayvan Hakları Komisyonunu makamında ağırladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Barosu Hayvan Hakları Komisyonunu makamında ağırladı.

Tekirdağ Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri ile Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Hizmet Binasında bir araya gelen Başkan Yüksel, komisyonun çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar, hayata geçirilen projeler ile ilgili komisyon üyelerine bilgilendirmede bulunan Yüksel, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hizmet ve yatırımlarla ilgili de detayları paylaştı.

Kamilcan Yavaş, Yapıncak Cömertoğlu, Hilal Dündar Kaya, Begüm Akdağ Cengiz, İsmail Baki Aktaş, Merve Kılavuz İşbilen ve Selin Pullukçu'dan oluşan Tekirdağ Barosu Hayvan Hakları Komisyonunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, komisyon üyelerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ Barosu, Hayvan Hakları, Cüneyt Yüksel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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