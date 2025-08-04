Hayvan Koruma Çalışmaları Toplantısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen hayvanlara yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen video konferans toplantısında, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürdürülen çalışmalar üzerine duruldu. Toplantıya, Düzce Valisi Selçuk Aslan'da çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalar ve sahadaki mevcut uygulamalar ele alındı. - DÜZCE
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