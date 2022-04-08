Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim - Son Dakika
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Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim

08.04.2022 11:19
Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme ekipleri canlı hayvan pazarında denetim yaptı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme ekipleri canlı hayvan pazarında denetim yaptı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Yukarıkuyucak köyü mevkiinde bulunan ve Türkiye'nin üçüncü büyüklükteki canlı hayvan pazarındaki tüm hayvanları veteriner eşliğinde tek tek kontrol ederek hayvanlara yönelik herhangi bir kötü muamelede bulunulup bulunulmadığı, burunlarına takılmış halka, boyunlarına takılmış tel ve benzeri maddeler olup olmadığını, hayvanların bulunduruldukları ortamların uygun olup olmadığını kontrol etti.

Ayrıca pazar yerindeki vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde kedi, köpek gibi sahipli evcil hayvanlara 31 Aralık 2022'ye kadar çip taktırılması yönünde bilgi verildi. - KASTAMONU

Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim
Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim
Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim
Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim

YORUMLAR
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Veteriner, Kastamonu, Jandarma, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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