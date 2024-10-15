Hayvancılardan Tüccarlara Tepki

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde hayvancılık yapan köylüler, tüccarların havyanlarını değerinin altında almasından yakındı. Talip Salan, "Hayvan satıyoruz ama hayvanlarımızı değerinde satamıyoruz. Kooperatifleşme olmadığı için üç, beş insanın vicdanına kalmış. Bizler üretiyoruz ama parayı üç, beş tüccar kazanıyor" dedi.

Artvin'de besiciler, hayvanlarını değerinin altında sattıklarını ve 3-5 tane tüccarın inisiyatifine bırakıldıklarını söyledi. Talip Salan, şöyle konuştu:

"Biz daha çok üretime dönük çalışıyoruz; inek, dana, süt, peynir ve yağ yapıyoruz yapıyoruz. Hayvan satıyoruz ama hayvanlarımızı değerinde satamıyoruz. Kooperatifleşme olmadığı için üç, beş insanın vicdanına kalmış. Bu bölgeye yedi, sekiz tüccar geliyor ve hepsi birbirine haber veriyorlar, birbirleriyle paslaşıyorlar. İşte ben bu hayvana şu kadar para vermiştim sen verme gibisinden. Evet biz masraf yapıyoruz ama parayı üç, beş tüccar kazanıyor. Asıl üretici biziz, biz üretiyoruz ama parayı kazanan tüccarlar."

Geçmişte hayvancılık yapan Erdoğan Pehlivan'da ise "Köylüler masrafları çıkaramıyorlar. Köye üç, beş kişi geliyor onlar da anlaşmalı çalışıyorlar ve köyümüzdeki hayvancıları mağdur ediyorlar. Kooperatifleşme olmadığı müddetçe, birlikler el atmadığı müddetçe böyle devam eder. Vatandaşta ucuza malını verir" diye konuştu.