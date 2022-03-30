Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı - Son Dakika

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin hizmet binası açılışında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun hayvancılıkta Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Kastamonu Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, yeni hizmet binasını İl Özel İdare İş Hanı'nda açtı. Açılış programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, siyasi parti temsilcileri, Kastamonu Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Binanın açılışında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni iş yerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Kastamonu hayvancılıkta Türkiye'de il 10'da yerini aldı. Özellikle Simental cinsi inekler yıllardan beri süren çabaların karşılığında güçlü bir şekilde Türkiye'de haklı bir yeri olan ilimizdir Kastamonu. İnşallah bununla alakalı il olarak biz tüm paydaşlarımız ile yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah Devrekani'de İhtisas OSB'mizde kuruluş işlemlerimizi bitirdik. Şimdi ihale ve proje süreci devam ediyor. İnşallah bu yaz ihale süreci gerçekleşecek. Bunların hepsi hayvancılığın bölgemizde yerleşme ve gelişmesinde bir katkıdır" dedi.

Bölgenin en güçlü pazarlarından bir tanesinin de Kastamonu Hayvan Pazarı olduğuna işaret eden Vali Çakır, "Kastamonu Hayvan Pazarı'yla alakalı da güzel çalışmalar oldu ve inşallah devam edecek projelerimiz de var. Tabi aslan yattığı yerden belli olur. Hem diğer kurum ve kuruluşlarımız hem de Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği bu anlatmış olduğum kapasiteye siz değerli çiftçi üretici kardeşlerimizi yakışır bir yer olur. Üyelerimizin, vatandaşlarımızın geldiğinde nezih bir ortamda işlerinin görülmesi, ya da sorununa çare bulunacağı hissiyatı yoluna kapılması çok önemlidir. Bu yüzden çalışan mekanların çok aşırı lükse kaçmadan standardı yakalaması lazımdır. Yukarıda çok güzel bir çalışma ortamı göreceksiniz. Arkadaşlarımızın böyle bir talebi oldu. Bizlerde Özel İdare ve Valilik olarak düşündük, arkadaşlarımızın buraya taşınmalarının hem bölgedeki canlılar hem de damızlık yetiştiriciliği işletmesine faydalı olacağını düşündük. İsabetli bir karar verdiğimizi de şimdi gördük. İnşallah hayırlı bir hizmet verebiliriz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edilerek, açılış kurdelesi kesildi. - KASTAMONU