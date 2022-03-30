Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı

30.03.2022 15:47
Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin hizmet binası açılışında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun hayvancılıkta Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin hizmet binası açılışında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun hayvancılıkta Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Kastamonu Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, yeni hizmet binasını İl Özel İdare İş Hanı'nda açtı. Açılış programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, siyasi parti temsilcileri, Kastamonu Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Binanın açılışında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni iş yerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Kastamonu hayvancılıkta Türkiye'de il 10'da yerini aldı. Özellikle Simental cinsi inekler yıllardan beri süren çabaların karşılığında güçlü bir şekilde Türkiye'de haklı bir yeri olan ilimizdir Kastamonu. İnşallah bununla alakalı il olarak biz tüm paydaşlarımız ile yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah Devrekani'de İhtisas OSB'mizde kuruluş işlemlerimizi bitirdik. Şimdi ihale ve proje süreci devam ediyor. İnşallah bu yaz ihale süreci gerçekleşecek. Bunların hepsi hayvancılığın bölgemizde yerleşme ve gelişmesinde bir katkıdır" dedi.

Bölgenin en güçlü pazarlarından bir tanesinin de Kastamonu Hayvan Pazarı olduğuna işaret eden Vali Çakır, "Kastamonu Hayvan Pazarı'yla alakalı da güzel çalışmalar oldu ve inşallah devam edecek projelerimiz de var. Tabi aslan yattığı yerden belli olur. Hem diğer kurum ve kuruluşlarımız hem de Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği bu anlatmış olduğum kapasiteye siz değerli çiftçi üretici kardeşlerimizi yakışır bir yer olur. Üyelerimizin, vatandaşlarımızın geldiğinde nezih bir ortamda işlerinin görülmesi, ya da sorununa çare bulunacağı hissiyatı yoluna kapılması çok önemlidir. Bu yüzden çalışan mekanların çok aşırı lükse kaçmadan standardı yakalaması lazımdır. Yukarıda çok güzel bir çalışma ortamı göreceksiniz. Arkadaşlarımızın böyle bir talebi oldu. Bizlerde Özel İdare ve Valilik olarak düşündük, arkadaşlarımızın buraya taşınmalarının hem bölgedeki canlılar hem de damızlık yetiştiriciliği işletmesine faydalı olacağını düşündük. İsabetli bir karar verdiğimizi de şimdi gördük. İnşallah hayırlı bir hizmet verebiliriz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edilerek, açılış kurdelesi kesildi. - KASTAMONU

Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı
Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı
Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı
Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı

YORUMLAR
500
CHP'li Çeviköz: 'Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortam devam etmeli' CHP'li Çeviköz: 'Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için sağladığı kolaylaştırıcı ortam devam etmeli' Samsun 23 bin 'manda' sayısı ile Türkiye'de 1. sırada Samsun 23 bin 'manda' sayısı ile Türkiye'de 1. sırada

Devrekani, Kastamonu, Damızlık, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:55:34. #1.13#
SON DAKİKA: Hayvancılıkta Kastamonu, Türkiye'de ilk 10'da yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement