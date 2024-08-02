Hayvanları Koruma Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Yerel

Hayvanları Koruma Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hayvanları Koruma Kanunda yapılan değişiklik ile sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından bakımevlerine alınacak ve rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılacak. Ayrıca, sahiplendiği hayvanı terk edenlere yönelik idari para cezası artırılacak ve kedi ve köpek sahipleri hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

02.08.2024 00:51
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Hayvanları Koruma Kanunda değişiklik yapılmasında dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hayvanları Koruma Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ile sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından bakımevlerine alınacak. Bakımevlerine alınan hayvanlar bakanlık veri sistemine kaydedilecek ve rehabilite edilen köpekler, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılacak. Bakımevine alınan köpeklerden; insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlara 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbirler uygulanacak. Kanunda yapılan değişiklik ile birlikte, sahiplendiği hayvanı terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31.12.2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak. Belediyeler 31.12.2028 tarihine kadar birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayıracak. Bu oran büyükşehir belediyelerinde ise binde üçü olarak uygulanacak. Belediyeler tarafından bu oranın üzerinde yapılacak olan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyelere aktarılacak. Yükümlülüklerine yerine getirmeyen belediye başkanı ve belediye yetkililerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayvanları Koruma Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanları Koruma Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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