Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi ile ilgili açıklama yaptı. Ergül, sokak hayvanlarının sayısını yönetilebilir seviyelere çekmek için kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

10.08.2024 13:56  Güncelleme: 14:07
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Başıboş köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi ile ilgili açıklama yapan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Sokak hayvanlarının sayısını birlikte çalışarak yönetilebilir seviyelere çekebiliriz" dedi.

Veteriner hekimlerin hedefinin sorunların çözümüne katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Akgün Ergül, "Öncelikle biz veteriner hekimlerin hedefi, başta hayvanlar olmak üzere tüm tarafları olumsuz etkileme potansiyeli olan sorunun çözümüne katkıda bulunmaktır. Kanun teklifine göre toplanıp rehabilite edilen hayvanların yerine bırakılması yasaklanmaktadır. Ancak hayvan sayısı teklifte belirtildiği gibi 4 milyon olarak kabul edilirse, mevcut barınak kapasitesi ihtiyaç duyulanın yalnızca yüzde 3'ünü (105 bin/ 4 milyon) karşılamaktadır. Bu durumda toplanan hayvanlara ne olacağı sorusu kaygı oluşturmaktadır. Kanun teklifinde belediyelere bakımevi yapması için 2028 yılına kadar süre verildiğine göre mevcut durumda bakımevi olmayan belediye yöneticileri 'öldürmek veya hapis cezası' arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Toplanacak hayvanlar genellikle aşılı ve toplumla uyumlu hayvanlar olacaktır. Boşalan sokaklara yakalanması daha zor, güçlü, üreme kapasitesi yüksek, aşısız hayvanlar gelecektir. İnsan merkezli olduğu söylenen bu uygulama bilakis daha fazla kuduz ve yeni saldırı risklerini getirecektir. Kırsal bölgelerdeki hayvanlar toplanırsa yaban hayatıyla insan ve evcil hayvanlar arasındaki canlı bariyer ortadan kalkacak, kurt, domuz, çakal gibi zoonotik hastalık riski taşıyan hayvanlar yerleşim bölgelerine daha fazla gireceklerdir" dedi.

Ergül, kurumların birlikte çalışarak sokak hayvanları sayısını yönetilebilir seviyelere çekebileceğini söyleyerek, "Şehirlerde kedi ve köpeklerin yerine sokakta, bahçede daha fazla kemirgen ve yılan gibi hayvanlarla kaşı karşıya geleceğiz. Bugüne kadar uygulanmayan 5199 sayılı kanunun gereklerini yerine getirerek kısırlaştırma seferberliği ilan edelim. Başta merkezi hükümet olmak üzere, belediyeler, 29 veteriner fakültesi, 11 bin muayenehane, poliklinik, hastanede çalışan 2 bine yakın serbest veteriner hekim ve STK'lar birlikte çalışarak sayıyı yönetilebilir seviyelere çekelim. Bu çözümle 1,5 - 2 milyon hayvanın kademeli öldürülmesi yerine bir buçuk milyon hayvanı kısırlaştırarak sorunu çözelim. Üstelik bu çözüm etik, bilimsel, sürdürülebilirlik, sosyolojik ve ekonomik açıdan en avantajlı çözümdür. Bu çalışmaya paralel olarak tarafların destek şekilleri merkezi bütçe, belediyelerin katkıları, STK'ların ve bireysel destekler gibi, tüm hayvanların mikroçiple kayıt alınması ve denetlemesi, kent hayvanlarının tanımlanması, sahiplendirmenin özendirilmesi ve teşviki, bakımevi standartları ve yapımı ile diğer tüm konuları ele aldığımız ve tüm tarafların içinde olduğu bir mevzuat çalışmasını hemen başlatmalıyız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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