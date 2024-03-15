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Hayvansever vatandaştan, "Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür"

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına sokak hayvanı teslim eden bir hayvansever, "Yücel Başkanım, bize belediye başkanına ve barınaklara güvenmeyi öğrettiniz" diyerek çok teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile bir programda karşılaşan bir hayvansever sahneye çıkıp Başkan Yılmaz'ın hayvanlara ne kadar önem verdiğini anlattı. Hayvansever vatandaş, "Hayvansevelere, bir belediye başkanına ve barınaklara güvenmeyi öğrettiniz. Bugüne kadar barınak dendiğinde ölüm kampı, barınaklarda öldürülür, hayvanlara bakılmaz olarak görüyorduk. Biz Balıkesir'de yaşayan bir hayvansever olarak şunu söyleyeyim ki çevre koruma dairesinde tüm çalışanlara Yücel Başkanımıza gerçekten ben güveniyorum. Hayvanları güvenle teslim ediyorum. Hayvanlar tabi ki de ölebilir ama hayvanlara bakmadılar da öldü hayvanlarla ilgilenilmedi demiyorum. Çünkü bize bu güveni verdiniz. Bu güveni verdiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.