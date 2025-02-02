Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı - Son Dakika
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Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

Hazarbaba Kayak Merkezi\'nde Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde yaklaşık bin 200 çocuğa ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çocuklar kayak yaparken, sucuk ekmek eşliğinde karın tadını çıkardı.

02.02.2025 15:04  Güncelleme: 15:09
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde çocuklar sömestir tatilinin son gününde karın keyfini çıkardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi'nde çocuklar doyasıya eğlendi. Elazığlı iş adamının çağrısına kayıtsız kalmayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve il protokolünün destekleriyle Elazığ'da bulunan bin 200 öğrenci, göl manzaralı kayak merkezine akın etti. Burada tatilin son gününde doyasıya eğlenen çocuklar, daha sonra sucuk ekmek yiyerek karın keyfini çıkardı.

Özel şehrin en kıymetlilerinden bir tanesi olan Hazarbaba Kayak Tesislerine çocukları getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Çocuklarımızı buraya getirerek kayak tesislerimizi tanıttık. Halis abimizin sosyal medyadan bir çağrısı olmuştu. Bizler de bu çağrısına kayıtsız kalmayacağımızı Elazığ Belediyesi olarak bu sosyal projenin direkt merkezinde olacağımızı ifade etmiştik. Bugün, ifademiz doğrultusunda muhtarlarımızın katkıları, Ticaret ve Sanayi Odası başkanımızın ve milletvekillerimizin katkılarıyla yaklaşık bin 200 civarında çocuğumuzu Hazarbaba Kayak Tesisine getirdik. Burada eğleniyorlar. Mangal sucuk keyfiyle arkadaşlık ve dostluk ortamı oluşturuyorlar. Yarın da okullar açılacak. Eğitim öğretimin ikinci döneminin ilk günü olacak. En azından okullar başlamadan önce çocuklarımız karın keyfini çıkarma adına, böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

Hafta sonu çok güzel bir program olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Ailelerle birlikte bin 500 kişi burada. Belediye başkanımıza ve iş adamımız başta olmak üzere burada gerçekleştirilen etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tür organizasyonlar son olmayacak, inşallah bundan sonra da bu tür etkinlikler devam edecek" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı - Son Dakika

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