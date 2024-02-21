Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri Valiliği\'ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte gerçekleştirilen ziyarette Kayseri'deki çalışmalar hakkında bilgi alındı.

21.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:51
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Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Talas'ta bulunan Valilik Çalışma Ofisi'ne gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Sayın Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı

Valilik ziyaretinde ilk olarak, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra makama geçti. Makamda gerçekleştirilen ziyarette Vali Çiçek, Bakan Şimşek'e Kayseri'deki çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulunup, Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirtti.

Ziyaretin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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