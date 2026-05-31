Haziran Ayında Şavşat'ta Kar Sürprizi!

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) –

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle bilinen Yukarı Maden köyünde 31 Mayıs'ta etkili olan kar yağışı, bölge halkında şaşkınlık yarattı. Haziran ayına saatler kala yağan kar, doğasıyla öne çıkan köyü kısa sürede beyaza büründürdü.

Yemyeşil yaylaları, ormanları ve eşsiz manzarasıyla tanınan Yukarı Maden köyü, mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışıyla bu kez farklı bir güzelliğe sahne oldu. Karla kaplanan doğa, kartpostallık görüntüler oluştururken, bu anlar köy sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Beklenmedik kar yağışı yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmadı; günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, bu dönemde kar yağışının alışılmadık olduğunu belirterek, özellikle ulaşım ve tarımsal faaliyetlerde aksamalar yaşandığını ifade etti.