HBB\'den ihtiyaç sahiplerine destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda HBB, İstanbul İnsanı Yardım Derneği iş birliğiyle Antakya ve Defne ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine hijyen ürünleri ile kıyafet alışveriş kartı dağıttı.

Gerçekleştirilen destekle vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanırken, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine de destek verildi.

HBB yetkilileri, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda destek olmaya devam edeceklerini ve sosyal hizmet çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti. - HATAY