HBB\'nin çorba ikramı ile yürekler ısınıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hastane önlerinde hizmet veren mobil yemek tırlarıyla vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunarak gönülleri ısıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren mobil yemek tırları, sabah saatlerinde hastanelere gelen vatandaşlara hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.

Belirlenen program kapsamında 2 mobil araçla Gülderen Devlet Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren ekipler, hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara günlük ortalama 3 bin kişilik çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

HBB personelleri tarafından özenle hazırlanan çorbalar, şifa bulmak için hastanelere gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yapılan ikramla hem yürekler ısınırken hem de vatandaşların sabah saatlerindeki ihtiyaçlarına destek olunuyor. - HATAY