HBX AR-GE bu defa Afrika'daki çocuklar için çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

HBX AR-GE bu defa Afrika'daki çocuklar için çalıştı

20.06.2022 09:42
HBX AR-GE bu defa Afrika'daki çocuklar için çalıştı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge BAP (Bilimsel Araştırmalar Merkezi) bu defa Afrika'da yaşayan çocukların maruz kaldığı mikrobik hastalıkların önüne geçmek için proje hazırladı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge BAP (Bilimsel Araştırmalar Merkezi) bu defa Afrika'da yaşayan çocukların maruz kaldığı mikrobik hastalıkların önüne geçmek için proje hazırladı. Aydın'ın milli meyvesi incir ve zeytin yaprağı özlerinin bileşenleri ile yapılan çalışmalarla temiz su ve gıdaya ulaşmakta sıkıntı çeken ve mikrobik hastalıklarla mücadele eden çocukların sağlıklı büyümesi için mücadele edileceği belirtildi.

Yapılan araştırmalara göre; Afrika ülkelerindeki çocukların yetersiz beslenmesi nedeniyle yüzde 1,9 ila 16,5'i arasında oranlarda kaybedildiğinin belirlendiğini kaydeden Karya Farma HBX AR-GE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, "Ayrıca yetersiz beslenen, sağlıklı su ve gıdaya erişemeyen bu kıtadaki çocukların büyük bir kısmı da vücut dirençleri olmadığından dolayı patojenlere karşı düşmektedir. Yaklaşık 13 yıllık deneyim ve 17 patentimizle gelişen birikimimizle bu defa Afrikalı çocuklar için çalıştık. HBX-2371T13[TRX-323] adlı ürünümüzde bu defa incir ve zeytin yaprağı bileşenleri üzerinde çalıştık. İncir yaprağı, kemik sağlığında önemli rol oynayan kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde kemik oluşumunu destekleyerek kişiyi osteoporoz gibi çeşitli kemik rahatsızlıklarından kurtarır. Antioksidan ve antikollajenaz etkiler taşıdığı için incir yaprağı kanı temizleyerek bedenin zararlı maddelerden arınmasını sağlar. Zeytin yaprağının bileşiminde bulunan fenolik bileşiklerden oleuropein, hidroksitirozol, verbaskozid önemli derecede antioksidan ve antimikrobiyal etki göstermektedir. Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuvar, antiaterojenik, antikarsinojenik, antiviral, hipoglisemik ve nöroprotektif etkiler dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu belirtilmiştir. Karya Farma HBX AR-GE ekibi olarak Kur'an-ı kerim'de adına sure inen incir ve aynı surede adından zikredilen zeytinin yaprağının bileşenleri ile hazırladığımız yeni ürün ile Afrika'daki biçare çocukların derdine çare olmak istiyoruz" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Düzce'de gençler ve çocuklar bu yaz eğlenceye doyacak Düzce'de gençler ve çocuklar bu yaz eğlenceye doyacak Arı yaşamını sanal ortama taşıyacak 'Kafkas Arı Konağı' hayata geçiriliyor Arı yaşamını sanal ortama taşıyacak 'Kafkas Arı Konağı' hayata geçiriliyor
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HBX AR-GE bu defa Afrika'daki çocuklar için çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:21 Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
08:18 İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 09:46:23. #1.13#
SON DAKİKA: HBX AR-GE bu defa Afrika'daki çocuklar için çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement