Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı

12.07.2022 03:34

- Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı Rapçi ve söz yazarı Heijan ile Muti Bodrum'da verdikleri konserle unutulmaz bir gece yaşattı.

- Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı

MUĞLA - Rapçi ve söz yazarı Heijan ile Muti Bodrum'da verdikleri konserle unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk rapçi ve söz yazarı Heijan (Doğan Tarda) ile Muti (Mücahit Doğan) Bodrum'da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentin meşhur geceleri de hız kazandı. Önceki gece Rapçi Heijan ve Muti, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. İkiliyi izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Heijan ve Muti için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren ikiliye hayranları da eşlik etti.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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