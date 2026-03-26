Helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden İsmail Güneş ve 4 kişi mezarları başında anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Sivas'ta kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte şüpheli bir şekilde gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, mezarları başında anıldı. Düzenlenen anma programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, BBP üyeleri, hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleri katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Duanın ardından mezarlara güller bırakıldı.

Törenin ardından konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dün Ankara'daydık. Bugün de burada kabri bulunanları anmak için toplandık. Bu arkadaşlarımız hem Büyük Birlik Partisi davasına, hem Türk milliyetçiliği fikriyatına, Türk İslam ülküsü idealine, İ'lay-ı Kelimetullah için nizam-ı alem Kızılelması'na gönülden inanmış arkadaşlarımız. Her biri birer gazi Alperen'di. Onun için o helikopterin içindeydiler. Ölüme gittiklerini bilselerdi yine de o helikopterin içerisinde, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında olacaklarına inanıyorum. Onlar davalarına ve liderlerine sadık kişilerdi. Onların hepsi birer şehittir. Biz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - SİVAS