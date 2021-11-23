Üye Girişi
Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı - Son Dakika

Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı

23.11.2021 11:03
Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı

Hem fiziksel egzersiz felsefesi hem de rekabetçi bir fitness sporu olan CrossFit'in Alsancak Team Series "Man/Man Elit" kategorisinde Orkun Öztürk ve Hakan Çelik 10 takım arasından 3. oldu.

Hem fiziksel egzersiz felsefesi hem de rekabetçi bir fitness sporu olan CrossFit'in Alsancak Team Series "Man/Man Elit" kategorisinde Orkun Öztürk ve Hakan Çelik 10 takım arasından 3. oldu.

Türkiye'ye 2012 yılında gelen CrossFit ile tanışmalarının ardından aldıkları eğitimlerle hem sporcu hem de antrenör olarak spor yaşamlarına devam ederken, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan QNET'in sponsor olduğu Orkun Öztürk ve Hakan Çelik Alsancak Team Series'de "Man/Man Elit" kategorisinde 10 takım arasında 3. oldu.

Çelik gibi kaslar, irade ve mental dayanıklılık

CrossFit'e başlama yaşının neredeyse anaokulu düzeye kadar inebildiğinin altını çizen Orkun Öztürk, "Aslında bu işin kariyer olarak yapılacak iki kısmı var. Antrenörlük ve sporculuk. Ben ikisini birden yapıyorum ve bu her zaman hem fiziksel hem psikolojik olarak yıpratıcı oluyor ama Küçüklüğümden beri rekabet içeren takım sporları yaptığım için, bu işin yarışma kısmı beni hep heyecanlandırmıştır. O yüzden yarışmaktan kopamıyorum ve şartlar el verdiği sürece yarışmak istiyorum" dedi.

Crossfit'e başlamak isteyenlere, ilk olarak bu sporu hangi seviyede yapmak istediklerine karar vermelerini öneren Hakan Çelik ise, "Her Crossfit yarışması sporcu kimliğime prestij katıyor. Türkiye Crossfit komitesinde hem sporculuğuma hem de Crossfit antrenörlüğüme örnek olarak gösterilme imkanı sağlıyor olması kariyerimde aslında iki ayrı işi bir arada yürütme imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Crossfit nedir

Greg Glassman ve Lauren Jenai tarafından 2000 yılında kurulan tescilli bir ticari marka olan CrossFit 'te sportif başarı sağlamanın yolu, "Crossfit Games" diye bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2007 yılından beri düzenlenen yarışmada derece elde etmek. Yarışmaya katılabilmek için ilk olarak her yıl şubat ayında verilen 5 ön eleme antrenmanını başarılı bir şekilde tamamlayan sporcular, ardından gelen yarı final sonrası Crossfit Games'e gitmeye hak kazanır. Finalde ise Crossfit Games 1.'si dünyanın en fit adamı/kadını unvanını alır.

Orkun Öztürk kimdir

1991 İstanbul doğumlu olan Orkun Öztürk 6 yaşındayken basketbol branşıyla ilgilenmeye başladı. 12 yaşına geldiğinde ise "Geleceğin Yıldızları" isimli takımda basketbol branşında ilerlemeye devam etti. Liseler arası basketbol turnuvasında iki sene üst üste birincilikler elde eden Öztürk, prosfesyonel alanda kariyerini devam ettirmek için eğitimini Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulunda 2014 yılında tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında yardımcı fitness antrenörü pozisyonunda başladı, ardından 2013 yılında kurulan Crossfit antrenörü olarak çalışmaya devam etti.

2015 yılında "Crossfit Level One" antrenörlük ve "Crossfit Mobility" sertifikaları alan Öztürk. 2017 yılından beri baş antrenör olarak aktif kariyerine devam etmektedir. 2015 -2020 yılları arasında toplam 8 yarışmaya katıldı. 2019 yılında Alsancak Team Series yarışmasında takım arkadaşım Hakan Celik ile Elite kategoride 1. oldu.

Hakan Çelik kimdir

1994 Rize doğumlu olan Hakan Çelik, 9 yaşında futbol takımlarında oynamaya başladı. 17 yaşında Fonksiyonel Fitnessa geçiş yaptı. Prosfesyonel alanda kariyerini devam ettirmek için 2019 yılında Haliç üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümünü bitirdi.

Çalışma hayatına 2017 yılında antrenör olarak başlayan Çelik, aktif olarak kariyerine devam etmekte. Süreç içerisinde Crossfit yarışmalarına katılan, 2015-2020 yılları arasında üç tanesi bireysel, dört tanesi takım yarışması olmakla birlikte toplam yedi yarışmada boy gösterdi. Bireysel anlamda 16., 14. ve 9. sıralamaları elde edip, takım yarışmalarında ilkinden 8.lik ikincisinden 1.lik, üçüncüsünde ise 3.lük elde etti. - İSTANBUL

Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler 11:02 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor 10:50 İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi 21:13 Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak

Son Dakika Haberleri
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
10:42 Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor
10:39 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:25 Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura
10:22 Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor
İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler! İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler!         
11:02
Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz! Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!         
10:57
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:50
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement