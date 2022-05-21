Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi

21.05.2022 13:41
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi

Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Pandemi sonrası çocukları sevindirmek için gerçekleştirilen festivalde çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı bulurken birçok yetişkin de çocukluğuna geri döndü.

Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sonrası kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hayat normal akışına dönmeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi de kısıtlamaların ardından çocuklara doyasıya eğlenceli bir gün geçirmek için şehrin kalbi olan Cumhuriyet Meydanında Açık Hava Çocuk Festivali düzenledi. Şişme oyun parkurları, sumo güreşleri, sahne oyunları ile renklenen Festivalde çocuklara Osmanlı Macunu ve Pamuk Şeker ikramlarında bulundu. Yüz boyama etkinliklerinin de yapıldığı festivalde, Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşinin öğrencilerinin gösterileri velileri tarafından coşku içinde izlendi.

Çocuklar gibi eğlendiler

Festival alanını ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik çocuklarla bol bol fotoğraf çektirirken Osmanlı Macunu ve Pamuk Şekerlerini de elleriyle ikram etti. Hem spor hem yarış olarak son günlerde hızla popüler olmaya başlayan 'Pedal ile Slot Car' yarışına çocuklarla birlikte katılan protokol üyeleri adeta çocukluklarına geri döndü. Bazı büyükler de alanda çalan müzik eşliğinde çocuklar gibi eğlenerek çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediye olarak güzel hizmetlerimizden birine daha imza atıyoruz. Aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızı pandemi sonrası neşelendirebilmek, eğlendirebilmek, eğlendirebilmek ve spor yaptırabilmek için şehrin kalbi Cumhuriyet Meydanında eğlendirmeye karar vermiştik. Çok şükür bugün hava da güzel, katılım çok güzel. Çocuklar mutlu, aileler mutlu dolayısıyla bizler de mutluyuz. İnşallah okullar açılmadan önce sonbaharda da bu etkinliği tekrarlayalım. BU alanda araba yarışı oyunu var. Bu yarış kumanda ile yapılmıyor. Pedalına güvenen yarışı kazanıyor. Pedal çevirerek yarış yapıyorlar. Eğlenerek, spor yaparak vakit geçirmiş oluyorlar." diyerek tüm çocuklara iyi eğlenceler diledi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da böylesine eğlenceli bir festivalde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek çocuklara iyi eğlenceler diledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: "Çocuklarımızla birlikte büyüklerimiz de bu coşkuyu paylaşıyor. Alanımız cıvıl cıvıl. İnşallah bir daha pandemi gibi olumsuzluklar yaşamayız ve bu neşeyi bu mutluluğu hiç kaybetmeyiz. Çocukların olduğu yerde mutluluk vardır, coşku vardır ki ben o coşkuyu burada büyüklerde de görüyorum. Büyüklerimizin de hepimizin ilke edinmesi gereken, bilmesi gereken şey, içimizdeki çocuğu biz büyüsek de hep yaşatmalıyız ve yaşatacağız. Şenliğimiz kutlu olsun. Hepinize iyi eğlenceler." - MANİSA

Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi
Hem çocuklar hem de kendini çocuk hissedenler doyasıya eğlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Pandemi, Manisa, Çocuk, Yerel, Son Dakika

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