Üye Girişi
Hem muhtarlık hem kurs merkezi - Son Dakika

Hem muhtarlık hem kurs merkezi

23.12.2021 10:42
Hem muhtarlık hem kurs merkezi

Başiskele Belediyesi tarafından Havuzlubahçe Mahallesi'ne inşa edilen muhtarlık ve kurs merkezi binasında çalışmalar sürüyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Havuzlubahçe Mahallesi'ne inşa edilen muhtarlık ve kurs merkezi binasında çalışmalar sürüyor.

Havuzlubahçe Mahallesi'ne, vatandaşların muhtarlık hizmetlerinden daha kaliteli ve verimli bir şekilde faydalanmaları, aynı zamanda belediye bünyesinde yapılacak kurslardan faydalanabilmeleri adına kullanışlı bir bina yapılıyor. Havuzlubahçe Caddesi ile Çavuşoğulları Sokak'ın birleşiminde yaklaşık 2400 metrekare alan üzerinde 141 metrekare taban oturumlu olarak taştan inşa edilen binada muhtarlık odası, 1 adet sınıf, mescid, mutfak ve WC'ler yer alacak.

Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan taş bina, Havuzlubahçe Mahallesi Muhtarlığı ve Kurs Merkezi olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. - KOCAELİ

Hem muhtarlık hem kurs merkezi
Hem muhtarlık hem kurs merkezi

Başiskele, Muhtarlık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hem muhtarlık hem kurs merkezi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Fahrettin Koca: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor Fahrettin Koca: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor         
10:19
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
18:57
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:45 Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor
10:33 Benjamin Mendy'ye bir tecavüz davası daha!
10:25 Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!
10:24 "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti
10:20 Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak
10:14 Son Dakika: Bestekar ve yorumcu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında yaşamını yitirdi
10:14 Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
10:11 Yurt dışından getirilen telefonlar için bandrol ücreti belirlendi
09:58 Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hem muhtarlık hem kurs merkezi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement