Hem öğrenci, hem de antrenörlük yapıyor
MSKÜ'de 2002 yılından bu yana eğitim öğretim görüyor
MUĞLA - Muğla'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde hokey antrenörlüğü yapan Serkan Şen hem antrenörlük yapıp hem de 3'üncü üniversiteyi okuyor.
Muğla'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde hokey antrenörlüğü yapan 40 yaşındaki Serkan Şen, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam ediyor.
Hem antrenörlük yapıp, hem de üniversite okuyan Serkan Şen "2002 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulunu bitirdim. Ardından aynı Üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor bilimleri ana bilim dalında yüksek lisans yaptım. 2'inci Üniversitemi Yüksek lisans olarak bitirdim. Sonra öğrenmenin yaşı yok diyerek 3'üncü Üniversiteyi de yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim öğretimimi sürdürüyorum. Aynı zamanda bu sene 4'üncü sınıfa geçtim. Öğrenmenin yaşı yok ben bilgilerimi tazeliyorum, hem de öğrendiğim spor bilimini daha güncel bilgileri takip ediyorum. Bu hem sportif anlamda da benim başarılarıma bir pay sahibi oluyor. Bilgilerim güncel bilgiler ile sporculara daha faydalı oluyorum. Haftanın 5 günü antrenmanlarımız var ve aynı zamanda Hokey antrenörü olarak çalışıyorum.. Haftanın 3 günü de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde dersleri takip ediyorum. Bu sene Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde staj yapıyorum uygulama stajı. Ben çocuklara bilgi ve tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Mesela bugün Muğla yapılmayan birçok spor branşında çocuklara ilk defa lagnos, sokbol, bezbol, kriket, hokey bu alanlarda eğitimler verdik. Bu yaklaşık 3 ay boyunca Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde bu eğitimler devam edecek. Yani önümüzdeki süreçte doktora yapmak istiyorum öyle bir amacım var. Onun için de dil sınavlarına hazırlanıyorum. İnşallah 3'üncü üniversiteyi bitirdikten sonra 4'üncü Üniversiteyi doktora yapmak istiyorum yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Şu anda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin en eski öğrencisiyim diyebilirim. 2002'den beri öğrenciyim öğrencilik hayatım hep devam ediyor. Öğrenmenin yaşı yok" dedi.
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