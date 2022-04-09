Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar - Son Dakika
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Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

09.04.2022 11:31

- Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezi bünyesinde açılan sim sırma, mefruşat işleme kursuna katılan kadınlar, hem sanat öğreniyor, hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

- Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezi bünyesinde açılan sim sırma, mefruşat işleme kursuna katılan kadınlar, hem sanat öğreniyor, hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa mahallesinde bulunan Dulkadiroğlu Hak Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Sim sırma, nakış, ayakkabı, çanta gibi ürünler üretiyor.

Birbirinden güzel ürünleri ortaya çıkardıklarını söyleyen, Dulkadiroğlu hak eğitim merkezinde usta öğretici Zeynep Ayvalı, " Burada Halk Eğitim Merkezi bize istihdam sağlıyor ve bizlerde burada kursiyerlerimize açıyoruz. Genellikle ev hanımlarımız katılıyor.12-15 arası öğrencilerimiz oluyor. Burada hem sanat öğreniyorlar, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Kendileri üretim, yapıp satıyorlar. Kurslarımız çok çeşitli. Sim sırma, nakış, ayakkabı, çanta gibi ürünlerimiz var" ifadesini kullandı.

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticisi olan Nurgül Duran ise, "Burada öğrencilerimiz sim sırma, mefruşat üzerine eğitim veriyoruz. Bu kurslara hanımların katılımları daha fazla. Önceden genç kızların ilgisi daha fazlaydı ama onlar okuyorlar, çalışıyorlar. Burada çalışan hanımlara burası maddi, manevi açıdan çok iyi geliyor. Amaç burada sadece eve iş yapmak değil, kendileri burada aktiveler yaparak psikolojik olarak rahatlıyorlar" dedi.

Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Hem sanat öğreniyor, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

YORUMLAR
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Halk Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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