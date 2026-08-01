Hemşehri Dernekleri Festivali’nde Araban rüzgarı esti - Son Dakika
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Hemşehri Dernekleri Festivali’nde Araban rüzgarı esti

Hemşehri Dernekleri Festivali’nde Araban rüzgarı esti
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali’nde, Arabanlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali'nde, Arabanlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Festival boyunca Araban ilçesinin kültürel ve gastronomik değerleri ziyaretçilere tanıtıldı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Arabanlılar Derneği İkinci Başkanı Şerafettin Hasgül, Arabanlı şair ve öğretmen Mehmet Kaplan ile dernek yöneticileri tarafından ziyaretçilere, Araban Ovası'nda yetiştirilen makarnalık sert buğdayın geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle hazırlanan ve Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Araban firik pilavı ikram edildi.

Arap mutfağında önemli bir yere sahip olan ve özellikle özel misafirler için kuzu etiyle pişirilerek servis edilen firik pilavı büyük beğeni toplarken, festival kapsamında Avrupa Birliği tescilli Araban sarımsağı da ziyaretçilere dağıtıldı.

Araban standı, yöresel ürünleri ve kültürel tanıtımlarıyla festivalin en dikkat çeken stantlarından biri oldu.

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi, Festival, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hemşehri Dernekleri Festivali’nde Araban rüzgarı esti - Son Dakika

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