Hemşireler Günü'nde Talepler Artıyor
Hemşireler Günü'nde Talepler Artıyor

12.05.2026 16:58
SES İzmir, Hemşireler Günü'nde sert mesajlar vererek sağlık çalışanlarının taleplerini açıkladı.

(İZMİR) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 No'lu Şube üyeleri, Hemşireler Günü dolayısıyla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Havva Akcan, "Artık yeter, tükendik" diyerek ebe ve hemşirelerin taleplerini sıraladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 No'lu Şube üyeleri, Hemşireler Günü dolayısıyla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde "Ebeler, hemşireler kutlama değil çözüm istiyor" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Havva Akcan, "Artık yeter, tükendik" diyerek sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Akcan, hemşirelerin taleplerini "Tüm ek ödemeler en üst limitten hesaplanıp maaş üzerinden emekliliğe yansıtılsın. 5 geceden fazla gece mesaisi yasaklansın. Ebe ve hemşire açığı acilen kapatılsın. Gece mesaisi, gündüz mesaisinin iki katı izin ve ücret olarak hesaplansın. Gebelik testi pozitif olan çalışana nöbet yazılmasın. 5 yıla 1 yıl fiili hizmet tazminatı yatırılması uygulansın. 7/24 ücretsiz, nitelikli kreş açılsın" şeklinde sıraladı.

Hastane yönetimine yönelik taleplerini de dile getiren Akcan, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemiz idaresinden taleplerimiz: Acilden yatan hastalar, hastalığın teşhisine uygun kliniklere yatırılsın. Çalışana eşit otopark hizmeti verilsin. Dilekçeyle başvurular alınsın, hastane Probel sisteminde şeffaf şekilde yayımlansın. Hastane içi klinik değişiklikleri, iş barışı açısından; içinde çalışan temsilcilerinin de olduğu bir komisyon ile ebe ve hemşirelerin yıl ve yaşı dikkate alınıp başvuru tarihine göre belirlensin. Kliniklerde 24 saat personel bulundurulsun. Kadrosu temizlik personeli olan çalışanlar masa başı işlerden alınarak temizliğe verilsin ve hastane hijyeni artırılsın. Solunum desteğine bağlı hastalar kliniklerde tutulmasın, ivedilikle yoğun bakımlara yatırırılsın. Hasta tedavi ve bakımında kullanılan tıbbi malzemelerin kalitesi artırılsın ve yeterli miktarda bulundurulsun. Nöbet izni konusunda, çalışanın izin talebi olmadığı sürece izin yerine ücret ödenmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

