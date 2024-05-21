Hendek'te Bin Rakımlı Tarlalarda Mahsul Üretimi - Son Dakika
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Hendek'te Bin Rakımlı Tarlalarda Mahsul Üretimi

Hendek\'te Bin Rakımlı Tarlalarda Mahsul Üretimi

Hendek ilçesinde bazı vatandaşlar, kendi ihtiyaçları ve geçimlerini sağlamak için bin rakımlı tarlalarda biber, salatalık, karalahana, fasulye gibi mahsullerin üretimini yapıyor. Hava şartlarından dolayı fasulye ekimini Hıdırellez'den sonra gerçekleştiren vatandaşlar, tohumları toprakla buluşturarak geçimlerini sağlıyor.

21.05.2024 10:47
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde hem kendi ihtiyaçları hem de geçimlerin sağlamak için biber, salatalık, karalahana, fasulye gibi mahsulleri üreten vatandaşlar, bin rakımlı tarlalarında tohumları toprakla buluşturuyor.

Hendek ilçesinde bazı vatandaşlar, hem kendi ihtiyaçları hem de geçimlerin sağlamak için ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta olan ve bin rakıma sahip Dikmen Mahallesi'ndeki tarlarında biber, salatalık, karalahana, fasulye gibi mahsullerin üretimini yapıyor. İlçe merkezinde ikamet eden vatandaşlar, yılın belirli aylarında kilometrelerce yolu kat ederek dik yamaçlarda geçimlerini sağlamak için tohumları toprakla buluşturuyor.

"Hava şartları normal değil erken diktiğimiz zaman ürün soğuktan etkileniyor"

Bin rakımlı tarlalarda hava şartlarından dolayı fasulye ekimini Hıdırellez'den sonra diktiklerini aktaran Meryem Kazın, "Erken diktiğimizde ürünlerimiz çürüyor. Hendek ilçe merkezinde ikamet ediyorum orada bir süre kaldıktan sonra ürünleri ekmek için Dikmen Mahallesi'ndeki evimizde kalıyorum" derken Emine Kazın, "Biber, salatalık, fasulye ve karalahana dikiyoruz. Burada en çok giden ürün karalahanadır. Biberleri önce tohum halinde ekip fide haline getiriyoruz daha sonrasında da farklı bir ekim daha yapıyoruz. Fasulyeleri Hıdırellez'den sonra dikiyoruz sebebi ise bölge yüksek bir yer olduğu için hava şartları normal değil erken diktiğimiz zaman ürün soğuktan etkileniyor. Biz damlama sistemi ve direk dikerek fasulyeleri ipe sardırıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hendek'te Bin Rakımlı Tarlalarda Mahsul Üretimi - Son Dakika

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