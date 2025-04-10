"Her Anne Bir Okul" bahar seminerleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

"Her Anne Bir Okul" bahar seminerleri başlıyor

"Her Anne Bir Okul" bahar seminerleri başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından güçlü ve sağlam bir aile yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Her Anne Bir Okul" projesinin bahar seminerleri başlıyor.

10.04.2025 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından güçlü ve sağlam bir aile yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Her Anne Bir Okul" projesinin bahar seminerleri başlıyor. Aile içindeki iletişimi güçlendirmek, annelere çocuklarıyla olan ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde yürütme becerisi kazandırmak ve aile yapısını korumak adına düzenlenen bu seminerler önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Her Anne Bir Okul projesinin güz dönemi seminerlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, bahar dönemi seminerleri için kayıtlar alınmaya başlandı. Seminerlerde annelere; karakter eğitimi, mahremiyet eğitimi, ergenlik psikolojisi, nefes terapisi, insan ve eğitim, çocuk ve din, çocuk psikolojisi, duygu yönetimi gibi önemli konularda Pedagog Necla Koytak, Dr. Seyhan Büyükcoşkun ve diğer alanında uzman eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

14 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında her hafta içi, 10.00-13.00 saatleri arasında Hazinedarzade Süleyman Paşa Kültür Evi'nde gerçekleşecek seminerler, annelere yeni bir bakış açısı kazandırarak çocuklarına ve ailelerine daha etkili bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olacak. Ayrıca aile içindeki iletişimi daha verimli hale getirerek güçlü bir aile yapısının oluşturulmasına katkı sunacak. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Her Anne Bir Okul' bahar seminerleri başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü

12:03 Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
16:03 Galatasaray, Fenerbahçe’yi devirdi Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi
15:56 Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
15:51 Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
15:45 AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
15:39 Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
15:38 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:31 Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 12:25:02. #7.12#
SON DAKİKA: "Her Anne Bir Okul" bahar seminerleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement