Herkes için atık, onun için sanat eseri

Elazığ Gar Müdürlüğü'nde görev yapan teknisyen Hüseyin Toğrul, topladığı atık malzemelerden yaptığı tren maketlerini açtığı sergide vatandaşların beğenisine sundu.

Elazığ'da yaşayan ve 22 yıldır Devlet Demiryolları'nda çalışan 2 çocuk babası 47 yaşındaki Hüseyin Toğrul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesine dikkat çekmek, çevreye katkı sağlamak ve Abdülhamid Han dönemindeki devlet demiryolları çalışmalarını anlatmak için 8 ay önce bir çalışmaya imza attı. Atık malzemelerin çöpe gitmesini istemeyen Toğrul, kendisindeki yeteneğini de keşfederek çalışmalara başlayıp atık malzemelerden maket tren yapmaya başladı. Elazığ Garı'nda açılan sergide Osmanlı padişahlarından Abdülhamid Han döneminde yapılan buharlı lokomotifler de yer alıyor. Sergilenen eserler birçok kişi tarafından beğenilirken, sergi bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Geri dönüşüme dikkat çekmek önemli"

Maket tren ve aksesuar yapma serüvenini anlatan teknisyen Hüseyin Toğrul, "Yaklaşık 8 aydır hem geri dönüşüme dikkat çekmek hem de Osmanlı dönemi ve özellikle de Abdülhamid Han dönemi devlet demiryollarının tanıtımını yapabilme adına böyle bir çalışma yaptım. Demiryollarında bulunan atık malzemeleri sanata çevirmek ve yeniden hayat vermek gibi gayret içine girdik. Bu eserleri yaparken asıl hedef kitlemiz eğitim çağındaki çocukların bu eserleri tanıması. Çünkü görsel zekanın ne kadar önemli olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bizler duyduğumuz, dokunduğumuz şeylerden çok gördüğümüz şeyleri hatırlarız, buradan da yola çıkarak genç nesillere hem Osmanlıyı anlatmak hem de geri dönüşümü ifade edebilmek için böyle çalışmalar yaptım" dedi.

"Eserleri görenler çok güzel tepki veriyor"

Eserleri hakkında bilgi veren Toğrul, "Bütün bu çalışmaları Elazığ Atölye Müdürlüğünün bahçesinde görevimden geri kalan zamanlarda işimi aksatmadan yapmaya çalıştım. Şu an yaklaşık 20 büyük eser ve küçük masa aksesuarları birlikte toplam 100 eser yaptım. Bu çalışma 8 ay kadar sürdü. Eserleri yaparken genellikle ahşap ve demiryollarında lokomotiflerden çıkan ve atıl duruma gelmiş metal malzemeleri kullandım. Bildiğiniz gibi Abdülhamid Han aynı zamanda marangozdu onun marangozluk ruhuna da atıfta bulundum. Eserlerde genellikle ağaç ve metalleri buluşturmaya çalıştık. Görenler güzel tepkiler gösteriyor. Eğitim çağındaki çocuklar, hayatın tabletten ve oyundan ibaret olmadığı atalarının verdiği mücadeleyi anlıyorlar bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu. - ELAZIĞ