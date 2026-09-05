Herkes memleketine dönseydi Erzurum, Türkiye\'nin 8. büyük ili olurdu

TÜİK'in 2026 yılı başında açıkladığı en güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kütük verileri simülasyonuna göre, herkes kendi memleketine (nüfusa kayıtlı olduğu ile) dönseydi Erzurum, Türkiye'nin en kalabalık 8. ili olurdu.

TUİK'e göre doğum yeri, kişilerin doğdukları yeri ifade etmektedir. Doğum yeri bilgisi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) yer alan doğum yeri bilgisi kullanılarak üretiliyor. . MERNİS Veri Tabanında yer alan "doğum yeri" kayıtları üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, doğum yeri bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretilmiş ve bu bilgiler T.C. vatandaşları için ADNKS sonuçlarıyla ilişkilendiriliyor. İl düzeyinde yıllara göre doğum yeri bilgisi gösteriliyor. TÜİK verilerindeki "ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il" kayıtları üzerinden yapılan derlemeye göre, herkes nüfus kütüğünün bulunduğu şehirde yaşasaydı Türkiye'nin nüfus sıralaması büyük ölçüde değişecekti.

Veriler doğrultusunda, Erzurum'un mevcut şehir nüfusu (yaklaşık 736 bin) göz önüne alındığında, il dışına en çok göç veren ve kütük nüfusu en yoğun olan şehirlerden biri olduğu açıkça görülüyor. Şanlıurfa: 3.205.103, Konya: 2.702.482, İstanbul: 2.603.870, Diyarbakır: 2.486.449, Ankara: 2.075.894, Samsun: 2.032.154, Sivas: 1.988.289, Erzurum: 1.987.876, İzmir: 1.943.223 ve Hatay: 1.895.656