Hevük Kalesi'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hevük Kalesi'nde Bayrak Değişimi

Hevük Kalesi\'nde Bayrak Değişimi
12.06.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hevük Kalesi'nde 8 asırdır dalgalanan Türk bayrağı değiştirildi, milli birlik sembolü.

Sivas'ın tarihi ve kültürel mirasları arasında önemli bir yere sahip olan Hevük Kalesi'nde 8 asırdır Türk'ün bayrağı dalgalanıyor.

Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Hevük Kalesi'ndeki Türk bayrağı, yıpranması nedeniyle değiştirildi. Sivas Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada zorlu bir mesai harcandı. Yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından kalenin zirvesine ulaşan ekipler, eski bayrağı indirerek, yeni ay-yıldızlı bayrağı göndere çekti. Bölge halkının da destek verdiği bu çalışma, milli birlik ve beraberliğin en önemli sembolü olan Türk bayrağına gösterilen hassasiyetin güzel bir nişanesi oldu. Hevük Kalesi'nin zirvesinde yeniden rüzgarla buluşan Türk bayrağı, hem kalenin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor hem de bölgeye gelen ziyaretçileri selamlıyor.

Bayrak değişimine katılan yöre halkından Mücahit Eren, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bu faaliyeti bu yıl da başarıyla tamamladıklarını belirtti. Eren, "Bizim için zorlu bir yolculuktu. Kalenin yapısı gereği kaya tırmanışları yapmamız gerekti. Ancak o bayrağın orada dalgalandığını görmek hepimizi onurlandırdı, büyük bir gurur yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan Hevük Kalesi'nin tarihinin Hitit dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Rivayetlere göre Ertuğrul Gazi, Moğol komutanı Çarmagon Noyan'ı bu kalede yendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Jandarma, Yaşam, Yerel, Sivas, Ulaş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hevük Kalesi'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:30:55. #7.13#
SON DAKİKA: Hevük Kalesi'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.