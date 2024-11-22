Heyelan Korkusu, Aileyi Yıktı

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Rize'de meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın ailesinin heyelan korkusuyla köyden 2016 yılında ilçe merkezinde aldıkları eve taşındıkları ortaya çıktı. Acılı anne Nurcan Bayraktar, "Köydeki evimizde de heyelandan kaçtık. Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da oğluma mezar oldu" dedi.

Geçtiğimiz salı günü Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde saat 06.30'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın vefatından sonra ortaya çıkan detay herkesi üzdü. Çarşamba günü toprağa verilen Bayraktar'ın ailesinin Güzeltepe köyündeki evleri heyelan riski nedeniyle oturulmaz hale gelince şimdiki evlerine taşındığı öğrenildi. 2015 yılında mahallelerine yeni yapılan yolda tedbir alınmayınca Bayraktar ailesinin evinin bulunduğu bölgede 2018 yılında heyelan meydana geldiği öğrenildi. Heyelandan kaçan ailenin 2016 yılında baba Kasım Bayraktar'ın ÇAYKUR'dan emekli olarak hak kazandığı ikramiye ve biraz da kredi ile 2013 yılında girdikleri kooperatiften teslim aldıkları ilçe merkezindeki eve taşındığı, ara ara köyde kalsalar bile her yağmurda heyelan korkusu ile ilçe merkezindeki eve geldikleri belirtildi. Binalarının arka kısmındaki istinat duvarının çökmesi ile eve giren moloz yığınlarının altında kalan ailenin 35 yaşındaki oğulları Yakup Özcan Bayraktar hayatını kaybederken, ortaya çıkan bu detay herkesin yüreğini dağladı.

"Yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk"

Köydeki evlerinde heyelandan korktukları, ilçe merkezindeki evlerinde ise heyelan olduğu için oturamayan aile, diğer oğullarının kiracı olduğu eve sığındı. Heyelan tehlikesi nedeniyle kaçarak sığındıkları evin oğullarına mezar olduğunu söyleyen acılı anne Nurcan Bayraktar, "Köydeki evimizde de heyelandan kaçtık. Eşim emekli oldu, buradan ev aldık. Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da oğluma mezar oldu. Yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk. Köye şimdi yağmur yağsa bu eve kaçıyoruz. Şimdi bu da yıkıldı. Oğlum kirada, onun evinde kalıyoruz" dedi. - RİZE