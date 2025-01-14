Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Kısa Sürede Yeniden Açıldı

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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Kayacık Mahallesi'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.

Yukarı Kayacık Mahallesi sakinlerinin ev ve tarım arazilerine gitmek için sıklıkla kullandıkları yolda mevsimsel etkenler nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolun tekrar açılması için vatandaşlar, durumu Efeler Belediyesi'ne bildirdi. Vakit kaybetmeden söz konusu adrese giden Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede yolu onardı ve yeniden kullanıma açtı. Vatandaşlar, hızlı ve etkin çalışmaları nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN