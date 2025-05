Hıdırellez Coşkusu Esenyurt\'ta Roman Kültürüyle Kutlandı

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşlarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Hıdırellez geleneğini yerine getirerek ateşin üstünden atladı. Tadilatı tamamlanıp vatandaşın hizmetine açılan Roman Kültür Evi ile ilgili konuşan Başkan Vekili Aksoy, "Burayı eğitim yuvası olarak göreceğiz" dedi.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik ile Fatih Mahallesi Roman Kültür Evi'nin önünde yapılan organizasyonda Hıdırellez coşkusu yaşandı. Baharın, güzel dileklerin ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, çeşitli etkinlikler ve bir konser ile kutlandı. Roman Kültür Evi'nin önünde gerçekleşen etkinlikte sahne alan Roman sanatçılar vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Programa katılarak Roman vatandaşların neşesini paylaşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Hıdırellez geleneğini yerine getirerek ateşin üzerinden atladı. Aksoy, göreve geldiği süreçte Roman Kültür Evi'nin tamamlandığını ve bir eğitim yuvası olarak hizmet vereceğini vatandaşlara müjdeledi. Aksoy, konuşmasının ardından vatandaşa çeşitli alanlarda kurs imkanları sunacak Roman Kültür Evi'nin önünde kurdele keserek açılışı da gerçekleştirdi.

"Bin bir rengin bir araya geldiği bu kültür bahçesinin en güzel renklerinden biri kuşkusuz Roman kardeşlerimizdir"

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Hıdırellez mesajı ile birlikte Anneler Günü'nü de tebrik ederek, "Baharı müjdeleyen bugünün başka ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Hıdırellez'iniz ile birlikte anneler gününüzü de tebrik ediyorum. Sevgili Esenyurtlular, Türk coğrafyasının Türkistan bozkırlarından Anadolu yaylalarına Kafkaslardan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada milletimizin asırlardır kutladığı birçok toplumun kültüründe önemli bir yeri olan, gelişi ile toprağın can bulduğu, gönüllerin umut bulduğu Hıdırellez'i kutlamak için bir araya geldik. Üzerinde yaşadığımız kadım Anadolu coğrafyası bir kültür bahçesidir. Bin bir rengin bir araya geldiği bu kültür bahçesinin en güzel renklerinden biri kuşkusuz Roman kardeşlerimizdir. Bin bir renk tek millet olarak yaşadığımız güzel vatanımızda zengin kültürümüzün ruhunu yaşayan yansıtan siz güzel Roman kardeşlerimiz saygıyla selamlıyorum. Her bir vatandaşımız bu büyük ailenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Roman kültürü demek neşe, renk, ahenk demektir. Roman kardeşlerimizin gönlümde yeri ayrıdır. Değerleri çok büyüktür. Binlerce yıllık tarihimizde bu zenginliği yaşatmak, kültürümüzü gelece kuşaklara aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir" dedi.

"Hıdırellez vesilesi ile dayanışmamızın, kardeşliğimizin, kültürümüzün zenginliğine şahit oluyoruz."

Aksoy, konuşmasının devamında, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir ayrım yapmadan tüm Esenyurt'ta hizmet etmek için çalışıyoruz. Sağlıktan eğitime, altyapıdan çevreye kadar tüm eksikleri gidererek Esenyurt 'un huzur ve güvenini daha güvenli bir şehir yapmak için çaba sarf ediyoruz. Sizlerin de katkı ve desteğinizle bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağız. Bugün burada kültürümüzün ve geleneğimizin önemli bir inancı olan Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşmasını, baharın gelişinin coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Siz Roman Kardeşlerimizin neşesi ritmi ve müziği ile mutlu oluyoruz. Hıdırellez vesilesi ile dayanışmamızın, kardeşliğimizin, kültürümüzün zenginliğine şahit oluyoruz. Birlikte ne kadar güzeliz öyle değil mi?" diye konuştu.

"Burayı artık bir eğitim yuvası olarak göreceğiz, kurslardan mezunlar olduğunda bir de mezuniyet gecesi yapacağız"

Roman Kültür Evi'nin tadilatının ardından çeşitli kurslarla vatandaşlara hizmet vereceği müjdesini paylaşan Başkan Vekili Aksoy, "Başkanımızın da dediği gibi, Roman Kültür Evinin içerisindeki tadilatları tamamladık. Biliyorum ki burada nice düğünler yapılıyor, biz buraya eğitim ve kültür anlamında da katkılar yapalım istedik. Biraz önce de ifade edildiği gibi başkan yardımcımdan da bilgi aldım özellikle kuaförlük noktasında da şu an kayıtlar alınmaya başlanmış. Sazlarla, enstrüman kursları da başlıyor. Dans kurslarımız başlayacak. Yaşlı teyzelerimiz, annelerimiz için okuma yazma kursu başlatacağız. Burayı artık bir eğitim yuvası olarak göreceğiz. Kurslardan mezunlar olduğunda burada bir de mezuniyet gecesi yapalım. Kuaförlerimizle, stilistlerimizle, tasarımcılarımızla sizlerle birlikte bir mezuniyet gecesi yapalım o zaman bakalım bu hedefe ulaşıp ulaşmadığımıza. Bu noktada ben burayı bir eğitim yuvası olarak gördüğüm için buranın bir de dış cephesini boyayalım ve rengarenk eski haline getirelim inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL