Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de düzenlenen Hıdrellez Şenliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüzyıllardır yaşatılan geleneklerle Hıdrellez Şenlikleri Demirköy'de büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Vali Sözer, vatandaşlarla sohbet ederek Hıdrellez'in birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin, köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şenlik sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Vali Sözer, programa katılan herkese teşekkür ederek, geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan köy halkını tebrik etti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Hıdrellez Şenlikleri Demirköy'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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