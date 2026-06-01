Hikmet Sungur'un Minyatür Otobüsü Sergilendi

Hikmet Sungur, 8 ayda yaptığı gerçek motorlu minyatür otobüsü Eskişehir'de sergiledi.

Hikmet Sungur, hayranı olduğu otobüsün yaklaşık 8 ay uğraşıp yaptığı gerçek motorlu ve yürür vaziyetteki minyatür halini Eskişehir'de sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda klasik otobüs buluşması gerçekleştirildi. Her biri döneminin ruhunu yansıtan 35 klasik araç etkinlikte sergilenirken, gerçek motorlu ve yürür vaziyetteki minyatür bir otobüsün tanıtımı yapıldı. Baba mesleği şoförlük ile uğraşan Hikmet Sungur tarafından yaklaşık 8 ayda yapılan minyatür otobüs, ilginç görümü ile ziyaretçileri hayran bıraktı.

"Dünyada şu an için başka bir örneği yok"

Projenin detaylarını ve yapım aşamasını paylaşan araç sahibi Hikmet Sungur, "Bu araç, benim çok değer verdiğim, '302' olarak bilinen modeldir. Kendisine o kadar değer veririm ki, internet adresim bile 302'dir. Bir gün niyetlenip projesini hazırladım ve birebir ölçülerde, 1/2.7 oranında küçültülmüş bir 302 ürettim. Arkadan motorlu olan bu araçta, İtalyan tasarımı küçük arabalardan bildiğimiz, hava soğutmalı motor kullandım. Sonuçta çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Yaklaşık 8 ay boyunca sabahtan gece yarılarına kadar büyük bir azim ve mücadeleyle uğraştık, sonunda bu araç meydana geldi. Şu an için dünyada tek olma özelliği taşıyor ve çalışır durumda. Hatta birkaç saat sonra dışarıda bir tur atacağız. En çok dikkat çeken yönü ise tüm detayları; sis farları, arka stopları, ön farları, sinyalleri, basamakları ve kapı kolları dahil her şeyiyle birebir aslına uygun yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla şimdi bunun yakından bir fotoğrafını çekip paylaşsanız, insanlar oyuncak olduğunu anlamaz ve büyük bir otobüs zanneder" dedi.

"Ustalara fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini görsünler istedim"

Projenin güncel maliyetini de değerlendiren Sungur, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursa esnafından ve oradaki arkadaşlarımdan çok büyük destek gördüm. Arkamda bana maddi ve manevi destek veren onlarca insan var. Gerçekten onların bu katkıları olmasaydı bu projeyi hayata geçiremezdim, bu çok önemli bir detay. Ben de bu çalışmayla, ustalara fırsat verildiği zaman neler başarabileceklerini herkes görsün istedim. Maliyetini tam olarak hesaplamadım ama bugün 'Aynısını tekrar yap' deseler, sanırım böyle bir araç 1,5 milyon TL'yi bulur." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

