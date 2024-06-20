Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Yeni Delhi'de 52 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Yeni Delhi'de 52 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 2 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti. Açık alanda çalışmak zorunda olan işçilerin aşırı sıcaklara maruz kaldığı belirtildi. Ülke genelinde ise 1 Mart-18 Haziran tarihleri arasında 40 bin güneş çarpması vakası ve en az 110 can kaybı yaşandığı açıklandı. Yeni Delhi'de ise son 50 yılın en sıcak gecesi yaşandı ve Sağlık Bakanlığı hastalara acil müdahale ve hastanelere daha fazla yatak sağlanması talimatı verdi.

20.06.2024 12:44
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Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklarda başkent Yeni Delhi'de son 2 günde 52 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyinde etkisini arttıran aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Hindistan basını, rekor seviyedeki sıcaklar sonucu başkent Yeni Delhi'de 52 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Son iki günde hayatını kaybeden 52 kişinin aşırı sıcaklara rağmen açık alanda çalışmak zorunda olan işçiler olduğu aktarıldı.

Hindistan'da 1 Mart- 18 Haziran tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 40 bin güneş çarpması vakası ve en az 110 can kaybı yaşandığı açıklandı.

Yeni Delhi'de son 50 yıl en sıcak gecesi

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara acil müdahale ve hastanelere daha fazla yatak sağlanması talimatı verildiği kaydedildi. Meteoroloji dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, Haziran ayı için sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceği kaydedilirken dün Yeni Delhi'de termometrelerin 35,2 dereceyi gösterdiği ve son 50 yıl en sıcak gecesi yaşandığı aktarıldı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Yeni Delhi'de 52 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Yeni Delhi'de 52 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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