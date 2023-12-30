 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hindistan'da Kamyon, Hurdaya Çıkan Yolcu Uçağının Gövdesini Taşıyarak Köprünün Altına Sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Kamyon, Hurdaya Çıkan Yolcu Uçağının Gövdesini Taşıyarak Köprünün Altına Sıkıştı

Hindistan'da bir kamyon sürücüsü, köprünün yüksekliğini hesaba katmadan hurdaya çıkan bir yolcu uçağının gövdesini taşırken köprünün altına sıkıştı. Uçağın sıkışması nedeniyle trafik oluşurken çevrede bulunanlar uçağın çıkarılması için yardım etmeye çalıştı.

Hindistan\'da Kamyon, Hurdaya Çıkan Yolcu Uçağının Gövdesini Taşıyarak Köprünün Altına Sıkıştı
30.12.2023 - 11:45,
Abone Ol

Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı.

Hindistan'da kamyon sürücüsünün köprünün yüksekliğini hesaba katmadan köprünün altından geçme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Air India Havayollarının hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon Bihar'da bir köprünün altına sıkıştı. Bir iş adamı tarafından açık arttırmada satın alınan uçak, Hindistan'ın Mumbai kentinden Assam'a taşınan uçak dakikalarca köprü altından çıkarılmayı bekledi. Uçağın köprüye sıkışması nedeniyle trafik oluşurken çevrede bulunanlardan uçağın çıkarılmasına yardım etmeye çalıştı.

Geçtiğimiz yıl da kamyonla taşınan bir yolcu uçağı gövdesi, Andra Pradesh'in Bapatla bölgesindeki bir köprüye sıkışmıştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

India, Ulaşım, Havacılık, Kaza, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hindistan'da Kamyon, Hurdaya Çıkan Yolcu Uçağının Gövdesini Taşıyarak Köprünün Altına Sıkıştı - Son Dakika


12:20
Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

Son Dakika
12:20 Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:36:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Kamyon, Hurdaya Çıkan Yolcu Uçağının Gövdesini Taşıyarak Köprünün Altına Sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement