Hindistan İstanbul Başkonsolosu Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem\'i ziyaret etti

Göreve yeni başlayan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Hindistan ile güçlü bağlara değinen Başkan Turgay Erdem konuğu Vinito'ya başarılar diledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Halkevi'ndeki makamında göreve yeni başlayan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito'yu ağırladı. Vinito'ya başarılar dileyen Başkan Erdem, iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti. Yıllardır Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Erdem, "Ziyaretiniz biz çok memnun etti. Nilüfer Belediyesi olarak Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu ile ortak çalışmalar yürüttük. Bundan sonrada çalışmalar sizinle devam edecek. Bizim görev vaktimiz doldu ama bizden sonra da görevi teslim alanlar bu işbirliğine devam edecektir. Bu tür çalışmalar ülkeler arası bağları da güçlendirecektir" dedi.
Misafirperverliğinde dolayı Başkan Erdem'e teşekkür eden Shri Mijito Vinito, Nilüfer Belediyesi hakkında övgü dolu sözler duyduğunu dile getirdi. "Burada samimi ve sıcak bir ortamla karşılaşacağımı biliyordum" diyerek sözlerine başlayan Vinito, "Geçmişte orta çalışmalar yürüttüğünüz için teşekkür ediyorum. Görev süreniz sona erse de her zaman görüşmeye devam edeceğiz. İki ülke arasında olduğu gibi Bursa ile Hindistan arasında da güçlü bağlar var. Geçen yıl Bursa ve Hindistan arasında 400 milyon dolarlık ticaret yapılmış. İş dünyası adına bu tür ilişkiler pozitif etki yapacaktır. Sizlerle ortak projeler yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.
Ziyaret sonunda Başkan Erdem, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito'ya günün anısına hediye verdi. - BURSA
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