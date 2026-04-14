Hindistan ve Türkiye Film İş Birliği Toplantısı
Hindistan ve Türkiye Film İş Birliği Toplantısı

Hindistan ve Türkiye Film İş Birliği Toplantısı
14.04.2026 14:37
İstanbul Film Festivali'nde Türkiye ve Hindistan arasında film ve dizi iş birlikleri görüşüldü.

İstanbul Film Festivali'nin endüstri platformu 'Köprüde Buluşmalar' kapsamında, Hindistan ile Türkiye arasında film ve dizi alanında iş birliklerini geliştirmeye yönelik yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İstanbul Film Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye ile Hindistan arasındaki iş birlikleri ve içerik alışverişlerini geliştirmeye yönelik toplantı düzenlendi. Hindistan Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleştirilen toplantının ilk kısmı basına kapalı olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Hindistan Ankara Büyükelçisi Hindistan Ankara Büyükelçisi Shri Muktesh Pardesh Ambassador, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Hindistan İstanbul Konsolosları Risabh Shukla, Moin Akhtar ile birlikte konsolos yardımcıları ve bazı Hintli Program yöneticileri katıldı. Toplantı gündemini ağırlıklı olarak Türkiye'den film ve dizi alımı oluştururken toplantının ardından Birol Güven ile birlikte Büyükelçi Muktesh Pardesh Ambassador İHA mikronfonlarına açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Bugün İstanbul Film festivali köprüde buluşmalar kapsamında çok önemli çok verimli bir toplantı yaptık Hindistan heyetiyle. Hindistan büyükelçimiz başkanlığında iki ülke arasındaki iş birliğini konuştuk. Ortak yapımları, çok güzel projeler konuştuk. Önümüzdeki yıllarda sinema alanında Hindistan'da çok güzel bir iş birliğimiz olacak. Meslek birliği temsilcilerimiz katıldı. Festival yönetimi katıldı. Çok verimliydi ben kendilerine bir kez daha çok teşekkür ederim. Sinema anlamında iki ülke için güzel adımlar atıldı" dedi.

Güven'in ardından söz alan Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardesh Ambassador ise şöyle konuştu:

"İstanbul Film Festivali'nin yan etkinlikleri kapsamında buradayız. Hem Türk delegasyonu hem de Hint delegasyonları olarak; ortak film yapımı, içerik paylaşımı, birbirimizin ülkelerindeki film festivallerine katılım ve daha birçok alandaki fırsatları keşfetmek üzere bir araya geldik. Türkiye'deki dostlarımızla iş birliği projelerini değerlendirmek üzere bu görüşmelerin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum ve somut sonuçlar elde ettik. Bu yıl ve bundan sonrasında birbirimizin festivallerine katılma kararı aldık. Ayrıca film ve eğlence endüstrisi sektöründe işletmeler arası toplantılar da gerçekleştireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Advertisement
