Hınıs'ta 1909'da petrol imtiyazı için yapılan talep arşiv belgesiyle ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hınıs'ta 1909'da petrol imtiyazı için yapılan talep arşiv belgesiyle ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hınıs\'ta 1909\'da petrol imtiyazı için yapılan talep arşiv belgesiyle ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Osmanlı arşivlerinde bulunan 3 Ocak 1909 tarihli belge, Hınıs'ta neft ve petrol madenleri için Baron Balasanyoni Efendi'nin imtiyaz talebinde bulunduğunu ortaya koydu. İlan Erzurum Vilayet Gazetesi'nde yayımlandı; süre içinde müracaat olmayınca girişim sonuçsuz kaldı.

Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in Osmanlı arşivlerinde ortaya çıkardığı 3 Ocak 1909 tarihli belge, Hınıs'a bağlı Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenlerine ilişkin tarihi bir girişimi gün yüzüne çıkardı. Baron Balasanyoni Efendi'nin petrol imtiyazı talebi, Erzurum'un enerji tarihine bir kez daha ışık tuttu.

Erzurum'un yer altı kaynaklarına yönelik tarihi girişimler, Osmanlı arşivlerinde bulunan belgelerle gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in arşiv araştırmaları sırasında ortaya çıkardığı 3 Ocak 1909 tarihli belge, Hınıs'ta 117 yıl önce petrol arama ve işletme imtiyazı için girişimde bulunulduğunu ortaya koydu. Erzurum Vilayeti Mektubi Kalemi tarafından Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderilen resmi yazının konusu, Hınıs kazasına bağlı Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenleri. Belgeye göre Baron Balasanyoni Efendi, söz konusu madenlerin ruhsatının ihalesi ve imtiyazının kendisine verilmesi için talepte bulundu. Bu talep üzerine gerekli yasal işlemler başlatıldı. İmtiyaz başvurusuyla ilgili ilan Erzurum Vilayet Gazetesi'nde yayımlandı ve gazetenin bir nüshası Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderildi.

Başvuru süresi doldu, müracaat yapılmadı

Belgenin en dikkat çekici bölümü ise girişimin nasıl sonuçlandığını gösteriyor. Erzurum Valiliğinin Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderdiği yazıda, Baron Balasanyoni Efendi'nin veya yetkili vekilinin belirlenen süre içerisinde herhangi bir müracaatta bulunmadığı ifade ediliyor. Başvuru süresinin sona ermesi üzerine söz konusu madenlerle ilgili gerekli kanuni işlemlerin yapılabilmesi için merkezi yönetimden izin isteniyor. 21 Kanun-ı Evvel 1324, miladi takvimle 3 Ocak 1909 tarihini taşıyan belge, Erzurum Valisi imzasıyla düzenlenmiş.

Taner Özdemir: Erzurum'un Petrol Tarihi Yeniden Araştırılmalı

Belgeyi ortaya çıkaran Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, Erzurum'un petrol geçmişine ilişkin araştırmaların önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Erzurum'un tarihini yalnızca savaşlar, siyasi gelişmeler ve kültürel miras üzerinden değerlendiremeyiz. Şehrimizin bir de henüz yeterince araştırılmamış ekonomik ve enerji tarihi var. Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız bu belge, Hınıs'a bağlı Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerinde 1909 yılında petrol ve neft madenleri için resmi bir imtiyaz girişiminde bulunulduğunu gösteriyor. Burada önemli olan, petrol konusunun yalnızca bir söylenti veya yerel anlatıdan ibaret olmaması" dedi.

"Hınıs'taki petrol kaynakları için işletme imtiyazı talebi"

Erzurum Valiliği ile Ticaret ve Ziraat Nezareti arasında resmi yazışmalar yapıldığına dikkat çeken Özdemir, "İlan süreci işletilmiş ve imtiyaz talebi hukuki bir zeminde değerlendirilmiş. Baron Balasanyoni Efendi'nin belirlenen süre içerisinde müracaatını tamamlamaması nedeniyle bu girişim sonuçsuz kalmış. Belge bize petrolün o dönemde çıkarıldığını değil, Hınıs'taki petrol kaynakları için işletme imtiyazı talep edildiğini gösteriyor. Erzurum'un petrol geçmişini araştırırken farklı dönemlere ait belgelerle karşılaşıyoruz. Hınıs'tan Palandöken'e, şehrimizin farklı noktalarına uzanan bu kayıtlar bir araya getirildiğinde Erzurum'un enerji tarihi çok daha kapsamlı biçimde ortaya çıkacak. Arşivlerimizde henüz gün yüzüne çıkarılmamış pek çok bilgi ve belge olduğuna inanıyorum. Erzurum'un tarihini bütün yönleriyle ortaya koymak, geçmişimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu araştırmalarımızı sürdürerek şehrimizin gizli kalmış enerji tarihini belgeleriyle ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erzurum'un Petrol Tarihi Osmanlı Dönemine Uzanıyor

Hınıs'ın Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerinin 1909 yılında neft ve petrol madenleriyle ilgili resmi yazışmalara konu olması, Erzurum ve çevresindeki yer altı kaynaklarına Osmanlı döneminde de ilgi gösterildiğini belgeliyor. Bu kayıt, petrol arayışının yalnızca bir keşif meselesi olmadığını; ruhsat, ihale, imtiyaz, ilan ve yasal süreler çerçevesinde yürütülen bürokratik bir süreç olduğunu da ortaya koyuyor. Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı 117 yıllık belge, Hınıs'ın bilinmeyen petrol geçmişine ışık tutarken Erzurum'un gizli kalmış enerji tarihinin araştırılması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatOsmanlıErzurumGüncelHınısYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Kış yüzünü gösterdi 4 ilde lapa lapa kar yağdı Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:40
Archie Brown’dan Galatasaray taraftarına olay şart
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
10:08
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
10:07
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
09:54
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 10:54:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Hınıs'ta 1909'da petrol imtiyazı için yapılan talep arşiv belgesiyle ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android