Hınıs'ta Duygu Dolu 23 Nisan Klip - Son Dakika
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Hınıs'ta Duygu Dolu 23 Nisan Klip

Hınıs\'ta Duygu Dolu 23 Nisan Klip

Erzurum'un Hınıs ilçesinde çocuklar, 23 Nisan'ı duygusal bir kliple kutladı, yürekleri ısıttı.

23.04.2025 10:11
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir çocuğu üzen adama dair çocukların canlandırdığı hikaye yürekleri ısıttı.

İlçede bulunan polis personelinin çocuklarının rol aldığı klip, minik polis kızın "Uzak diyarlarda bir ilçe varmış. Burada hükmü çocuklar verirmiş" sözleri ve bir çocuğun üzüldüğü ihbarı ile başlıyor. Klipte olay yerine giden polis çocukların suçluyu alıp hakim karşısına çıkardığı ana kadarki süreç, çocuk gözüyle anlatılıyor. Klip minik kız polisin duygusal 23 Nisan anlatımı ile başlarken, telsizle yaptığı "Her şey yolunda mı merkez?" anonsuyla bitiyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, çocukların rol aldığı klibi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaştı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hınıs Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Hınıs Adliyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personel çocukları tarafından çocukların gözünden polis ve adli makamların gerçekleştirdiği hizmetleri konu alan kısa metrajlı film çekimi yapılmıştır. Çalışmada emeği geçen tüm personellerimize ve çocuklarımıza teşekkür eder, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hınıs'ta Duygu Dolu 23 Nisan Klip - Son Dakika

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