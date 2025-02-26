Hiranur Gündeş'ten Okçulukta Büyük Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hiranur Gündeş'ten Okçulukta Büyük Başarı

Hiranur Gündeş\'ten Okçulukta Büyük Başarı

Adana'da Hiranur Gündeş, babasına yardım ederken okçulukta bölge birincisi oldu.

26.02.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde sanayi sitesinde tatilde oto tamircisi babasına yardım eden Hiranur Gündeş, televizyonda görüp merak sarıp başladığı okçulukta, Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda birinci oldu.

Kozan'da 4 yıl önce televizyonda gördüğü ata sporu okçuluğa merak saran 15 yaşındaki Hiranur Gündeş, ailesinin desteğini alarak bu spora başladı. Babası Rasim Gündeş oto tamircisi olan Gündeş, tatillerde onun yanında çalışıp bir taraftan da okçuluk antremanlarını da aksatmadı. Gündeş, geleneksel Türk okçuluğu yarışlarında 4 yılda birçok derece aldı. Gündeş, en son Akdeniz Bölgesi Okçuluk Şampiyonası'nda da birinci oldu.

Gündeş, ilk spora başladığında "erkek sporu sen yapamazsın" diyenlere inat başarı elde ettiğini kaydederek, en büyük destekçisinin babası olduğunu ve ardından antrenörü Ali Yıldırım ile disiplinli çalışma sonucu başarı elde ettiklerini söyledi.

Hiranur Gündeş, okçuluğu 4 yıl önce televizyonda gördüğünü ve meak sardığını belirterek, "Babamın desteği beni aslında daha ileriye taşıdı. Sanayide babama zaman zaman yardıma gelirim, tamirhanede çalışırım. Babamın ve antrenörümün desteğiyle 4 yıl içinde güzel başarılar elde ettik. Gözlüğüm ilk başta biraz zorladı ama çok çalışarak bunu aştık ailem her süreçte destek oldu. Antrenörüm Ali hocam her zaman bizleri en doğru şekilde destekledi, yönlendirdi. Spora ilk başladığımda 'bu erkek sporu' diyen çevrem şimdi başarım ile bir şey diyemiyor. Ailemin desteği ile daha güzel olacağına inanıyorum. Hedefim ilk etapta milli takıma seçilmek ve ülkemi Mete Gazoz gibi olimpiyatlarda temsil etmek" diye konuştu.

Baba Rasim Gündeş ise, "Antrenörümüz Ali Yıldırım hocama teşekkür ederim. Bir baba olarak kızıma destek verdim ve o da bizleri gururlandırdı. Aile içindeki bu dayanışma aslında antrenörümüzün de desteğiyle başarıya dönüştü. Çocuklarımı her zaman destekliyorum ama kızımın yeri bir başka. Tatillerde tamirhaneye desteğe gelir bana yardım eder. Başarıya ulaştı bizlerin gururu oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akdeniz, Kozan, adana, Yerel, Yaşam, Spor, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hiranur Gündeş'ten Okçulukta Büyük Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:43:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hiranur Gündeş'ten Okçulukta Büyük Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.