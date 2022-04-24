Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı - Son Dakika
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Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı

24.04.2022 17:58

- Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı Samsun'da kimliği belirsiz hırsız geceleyin girdiği camideki kilitle çekmeceden bir gün önce toplanan yardım parasını çaldı.

- Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı

SAMSUN - Samsun'da kimliği belirsiz hırsız geceleyin girdiği camideki kilitle çekmeceden bir gün önce toplanan yardım parasını çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki Kökçüoğlu Camii'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız pencereyi zorlayarak açıp camideki görevliler odasına girerek burada bulunan kilitli çekmecenin kilidini bozup açarak bir gün önce camide cemaatten toplanan yardım parası olan 465 lirayı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden müezzin polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri camide hırsızı ait parmak için tespitine çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı
Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı
Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı
Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı
Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı
Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı
Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı
Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı - Son Dakika


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