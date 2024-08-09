Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı

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İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan bir zanlıyı yakaladı. Zanlı, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

09.08.2024 12:13
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Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı

İZMİR - Hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin sorgusuna takıldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, 8 Ağustos günü şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda B.Y. olduğu belirlenen kişinin hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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